Евгения Медведева: "Это был не лучший мой прокат, я сделала много ошибок"

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая выиграла произвольную программу на Skate Canada, заявила, что показала не самый лучший прокат. Несмотря на первое место, в итоге она стала третьей, пропустив вперед Елизавету Туктамышеву.

- Это был далеко не лучший мой прокат, я сделала много ошибок, - приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) слова Медведевой. - Мой следующий Гран-при во Франции, у меня есть три недели. За три недели я могу проделать огромную работу. Я хочу улучшить свои навыки катания и сосредоточиться на технике, на вращениях, на прыжках. Во Франции я должна победить.

Медведева выполнила произвольную программу в стиле танго. Она набрала за свой прокат 137,08 балла.

По итогу двух программ фигуристка заняла третье место на Skate Canada, набрав 197,91 балл.