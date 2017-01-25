Евгения Медведева: "Есть еще много вещей, которые я пока не умею делать"

Фигуристка Евгения Медведева отметила, что у она ежедневно работает над элементами своей программы. По словам спортсменки, есть еще много компонентов, которые она не умеет делать или выполняет недостаточно хорошо. Сегодня россиянка стала лидером после короткой программы на чемпионате Европы.

- В течение сезона мы работали над всеми элементами, учитывая и компоненты, и вращения, и прыжки, - приводит "Р-Спорт" слова Медведевой. - Всегда есть над чем работать. Можно сделать прыжок выше, добавить что-то, прыжки с двумя руками или двумя ногами наверх попробовать (смеется). Есть очень много вещей, которые я пока не умею делать или делаю их недостаточно хорошо. Мы с тренером пытаемся ежедневно работать над этими элементами.

Я могу сделать каскад с риттбергером. Это для меня намного сложнее, чем каскад с тулупом. Но я делала и "флип-риттбергер", и "лутц-риттбергер", и "сальхов-риттбергер". Даже на тренировке на этапе в Канаде я решила - а почему бы и нет? Даже видео где-то есть, по-моему. Я сделала "флип-тулуп-риттбергер". Я его так много не делала, как каскады из трех прыжков с двумя тулупами, но я думаю, что если тело готово, то я могу его сделать.