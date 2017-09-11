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09:36 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгения Медведева: "Думаю, мне просто нужно больше накатывать программу"

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева отметила, что ей надо больше накатывать произвольную программу, чтобы не допускать ошибок. Медведева выступила на контрольных прокатах сборной России в Сочи. Короткую программу фигуристка исполнила идеально, в произвольной допустила несколько помарок.

- Для меня это новый контент, больше прыжковых элементов во второй половине. Думаю, мне просто нужно больше накатывать программу, - цитирует "Р-Спорт" Медведеву. - Накатывать и накатывать целиком. Чтобы хватало и "функционалки", и появилось больше уверенности в себе.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/figure_skating/20170911/1125577103.html

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Евгения Медведева: "Думаю, мне просто нужно больше накатывать водочки"

10:25