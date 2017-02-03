Евгения Медведева: "Делаю уроки в перерывах между тренировками"

Чемпионка мира Евгения Медведева в интервью RT выразила благодарность руководству своей школы, которая идет ей навстречу. 17-летняя россиянка подчеркнула, что успевает делать уроки в перерывах между тренировками.

- В холодное время года прохожим сложно увидеть ту Евгению Медведеву, которую они привыкли видеть на льду? - вопрос Медведевой.

- Меня вообще сложно увидеть в повседневной жизни (смеется).

- Вы чувствуете, что становитесь бизнес-проектом, привлекающим спонсоров?

- Ощущаю, что стала востребованнее. Это не может не радовать.

- Как вы успеваете еще и учиться? Скоро весна, экзамены…

- Обычно я делаю уроки в перерывах между тренировками и в свой единственный выходной за неделю. В свою любимую школу "Самбо-70" прихожу по выходным. Мне очень помогает, что у меня индивидуальные занятия. Спасибо руководству и всем, кто причастен, что идут мне на встречу. Совмещать учебу и спорт сложно, но очень важно. Недавно написала экзаменационное сочинение по литературе, вроде бы получилось неплохо.

- Чувствуете снисходительность преподавателей?

- Бывает, что устаешь после тренировок и лень делать уроки. Но учителя все равно требовательные. Они не ругают, но пристыдить могут.