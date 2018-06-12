Евгения Медведева: "Через неделю уезжаю в Канаду"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на открытии культурно-спортивного центра Nike Box MSK сказала, что через неделю будет в Канаде. Она отметила, что уже полностью восстановилась.
– На матчи чемпионата мира по футболу пойдете?
– Расписание не позволит.
– Когда уезжаете тренироваться в Канаду?
– Через неделю. Травму залечила, все в порядке. Становлюсь лучше день ото дня.
– Что даст вам работа на телевидении?
– Опыт на телевидении огромный. В самом начале было тяжело, сильно волновалась. Научилась обращаться с аппаратурой. Много разговаривала с детьми. (Арман МКРТЧЯН)
Кроссовки или каблуки? Чем занимаются в межсезонье Медведева и Загитова //
Медведева отдыхает, Орсер набирает новых учеников