Евгения Медведева: "Через неделю уезжаю в Канаду"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на открытии культурно-спортивного центра Nike Box MSK сказала, что через неделю будет в Канаде. Она отметила, что уже полностью восстановилась.

– На матчи чемпионата мира по футболу пойдете?

– Расписание не позволит.

– Когда уезжаете тренироваться в Канаду?

– Через неделю. Травму залечила, все в порядке. Становлюсь лучше день ото дня.

– Что даст вам работа на телевидении?

– Опыт на телевидении огромный. В самом начале было тяжело, сильно волновалась. Научилась обращаться с аппаратурой. Много разговаривала с детьми. (Арман МКРТЧЯН)

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