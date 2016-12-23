15:20 23 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгения Медведева: "Чемпионат России по уровню конкуренции не уступает финалам "Гран-при" и чемпионата мира"

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Фигуристка Евгения Медведева подчеркнула, что может сравнить соревнования одиночниц на чемпионате России с финалами "Гран-при" и чемпионатами мира. Спортсменка стала победительницей российского первенства прошлого сезона.

После короткой программы спортсменка является промежуточным лидером чемпионата России сезона-2016/17 в Челябинске.

- У нас всегда была очень высокая конкуренция в женском одиночном катании на чемпионате России, и это соревнования такой же сложности, как финалы "Гран-при" и чемпионаты мира, - приводит "Р-Спорт" слова Медведевой. - Честно говоря, я рада этой конкуренции, это здорово. Для меня конкуренция - это хорошо!

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161223/1114172902.html

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