Евгения Медведева: "Чемпионат России по уровню конкуренции не уступает финалам "Гран-при" и чемпионата мира"

Фигуристка Евгения Медведева подчеркнула, что может сравнить соревнования одиночниц на чемпионате России с финалами "Гран-при" и чемпионатами мира. Спортсменка стала победительницей российского первенства прошлого сезона.

После короткой программы спортсменка является промежуточным лидером чемпионата России сезона-2016/17 в Челябинске.

- У нас всегда была очень высокая конкуренция в женском одиночном катании на чемпионате России, и это соревнования такой же сложности, как финалы "Гран-при" и чемпионаты мира, - приводит "Р-Спорт" слова Медведевой. - Честно говоря, я рада этой конкуренции, это здорово. Для меня конкуренция - это хорошо!