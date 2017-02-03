Евгения Медведева: "Бывает, что журналисты задают неуместные вопросы"

Чемпионка мира Евгения Медведева в интервью RT подчеркнула, что у нее не бывает настроения, когда бы она не хотела общаться с прессой. При этом 17-летняя россиянка отметила, что иногда журналисты задают неуместные вопросы.

- На льду вы прежде всего актриса. Где та грань, когда вы перестаете ею быть? - вопрос Медведевой.

- После своих выступлений порой бывает такое эмоциональное опустошение внутри, что хочется ближайшие мгновения стоять с каменным лицом. Это не печаль и не радость, а обычный выплеск эмоций.

- Каждый журналист в микст-зоне ждет спортсмена и готов задать неудобный вопрос. Как оставаться профессионалом в эти минуты?

- У меня никогда не бывает такого, что я не хочу говорить с прессой, но во время проката иногда выплескивается столько энергии, что после него внимание рассеивается. Иногда переспрашиваю, так как не могу сфокусироваться на вопросах. В повседневной жизни такого испытывать не приходится.

- Принято считать, что в игровых видах спорта разбираются почти все. Насколько, по вашему, журналисты хорошо разбираются в фигурном катании?

- Есть те, которых я хорошо знаю, и они присутствуют практически на всех крупных стартах. Про них могу с уверенностью сказать, что понимают специфику нашего вида спорта. Но есть и новички, которым нужно помогать. При этом мне приятно, что интерес к фигуристам растет. Так наш спорт становится популярнее.

- Вы толерантно относитесь к некорректным вопросам со стороны прессы?

- Если человек не разбирается в элементе, в этом нет ничего плохого, его можно поправить, и он спокойно на это отреагирует. И это здорово, но бывают и неуместные вопросы. В таком случае прошу переходить к следующему.