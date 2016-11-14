Евгения Медведева: "16-летие буду праздновать дважды"

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, первой из фигуристок отобравшаяся в финал "Гран-при", отметила, что предстоящий старт у нее ассоциируется с Барселоной. Россиянка также сообщила, что собирается дважды отпраздновать свой 16-й день рождения – сначала в кругу семьи, а затем – с близкими друзьями.

– Я только сейчас подумала, что буду участвовать в финале "Гран-при" в четвертый раз, – приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России слова Медведевой. – Раньше отбиралась еще по юниорам. Будет немного странно, что финал пройдет не в Барселоне. Я уже привыкла к этому городу, потому что два последних сезона финал проводился там. Почему-то в первую очередь финал "Гран-при" у меня ассоциировался именно с Барселоной. Сейчас он пройдет в Марселе. Будет интересно. Это что-то новое для меня.

– Этот этап "Гран-при" тоже проходил во Франции. Понравилось здесь выступать?

– Обстановка была очень спокойная. Единственное, мне было непривычно, что зал темноватый. Было ощущения, что выступаешь как на гала. На катке яркий свет, а трибуны темные, хотя ты и видишь зрителей. Ощущения немного другие. Хотя лед очень удобный.

– 19 ноября у вас день рождения. Как будете отмечать?

– Я не очень люблю собирать большие тусовки. Наверное, будем праздновать день рождения два раза. Первый раз с родными, второй – с близкими друзьями.

– На катке?

– Думаю, лучше заказать столик в кафе и собрать всех близких людей.