Евгений Рукавицын: "Загитова уже сейчас находится в хорошем физическом состоянии"

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын оценил победное выступление Алины Загитовой на этапе "Гран-при" в Финляндии.

– Алина – молодец, справилась с нервами, – сказал Рукавицын. – "Гран-при" для нее – один из первых серьезных турниров, считаю, что Загитова выступила довольно успешно. Да, она допустила недочет, недокрутила каскад "лутц-риттбергер", но все еще впереди, нужно донабрать форму. Сейчас начало сезона, и очень здорово, что Алина уже сейчас находится в довольно хорошем физическом состоянии, надеюсь, она попадет в финал серии.

Второе место в Хельсинки заняла еще одна россиянка Станислава Константинова. (Иван Торопцев)