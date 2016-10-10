12:48 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгений Рукавицын: "У Саханович есть проблемы технического характера"

0
0
0

Российская фигуристка Серафима Саханович, занявшая восьмое место на международном турнире Finlandia Trophy в Эспоо, имеет определенные проблемы, связанные с техникой. Ранее фигуристка дважды становилась серебряным призером чемпионата мира среди юниоров.

– Сима находится в поиске себя, проходит становление, – цитирует "Р-Спорт" тренера Саханович Евгения Рукавицына. – Она по-новому провела межсезонье, в котором прекрасно себя проявила, постоянно преодолевая трудности. Но есть проблемы технического характера, с которыми мы воюем и которые пока не удается решить.

Когда градус соревнований повышен, огрехи вылезают наружу, теряется контроль скорости. Например, в короткой программе в Эспоо первый же прыжок – флип – она исполнила наобум, без необходимой скорости. Это юниорские, "зеленые" ошибки.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161010/1110567464.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ