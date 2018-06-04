Евгений Рукавицын: "Дальше сторонников повышения минимального возраста будет только больше"

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын прокомментировал отказ Международного союза конькобежцев (ISU) повысить минимальный возраст участников взрослых соревнований.

"Дискуссия на эту тему должна быть. Готовы мы сейчас повысить минимальный возраст - я сам не знаю. В женском одиночном катании об этом можно задуматься. Видимо, сторонников повышения возраста пока недостаточно, чтобы принять такое решение, но их будет больше. Я тоже считаю, что было бы неплохо всерьез подумать на эту тему. Катание-то женское, а не детское, а когда мы видим девочек в 14-15 лет прыгающих, как попрыгунчики - это не всем нравится. Я сейчас не говорю об Алине Загитовой, у нее образ очень интересный", - сказал Рукавицын. (Михаил ПОТАПОВ)