Евгений Плющенко: "Я не попал в расширенный список сборной, но расстраиваться не нужно"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что не стоит расстраиваться из-за отсутствия его фамилии в расширенном списке сборной России, который включает в себя кандидатов на поездку на Олимпийские игры-2018. Напомним, в сентябре стало известно, что 34-летний спортсмен пропустит текущий сезон из-за отсутствия целесообразности и сосредоточится на выступлениях в шоу.

- Я не попал в расширенный список сборной, но расстраиваться по этому поводу не нужно, - цитирует "Р-Спорт" Плющенко. - Список этот, расширенный или суженный, может еще поменяться. Это вообще ничего не решает. Никакой катастрофы я в этом не вижу, и у меня не было стремления попасть в сборную в этом году. Если я захочу вернуться в спорт, я вернусь. Все будет зависеть от моего желания, от здоровья… Но, прежде всего, от желания. А пока буквально через день у меня начинается спектакль, и все силы мы бросаем на него", - сказал Плющенко по телефону.