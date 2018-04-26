Евгений Плющенко: "Вижу сына профессиональным спортсменом"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассчитывает, что его сын Александр пойдет по его стопам. Плющенко-младший выступил в четверг на Кубке имени его отца.

– Я доволен выступлением сына, – сказал Плющенко. – Но не только его, но и всех детей из школы "Ангелы Плющенко". Саша выполнил ту работу, которую готовили с ним тренеры.

– В будущем видите его профессиональным спортсменом?

– Да, конечно. Но чтобы стать не просто профессиональным спортсменом, а хорошим спортсменом, нужно много работать. Но мы постараемся. (Дмитрий ГИРИН)