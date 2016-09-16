Евгений Плющенко: "В этом сезоне я не выступлю на соревнованиях"

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании фигурист Евгений Плющенко сообщил, что не выйдет на лед в текущем сезоне. По его словам, это нецелесообразно и неправильно. В последний раз Плющенко выступал на соревнованиях в феврале 2014 года на Олимпийских играх в Сочи, где выиграл золото командного турнира, но из-за обострения травмы позвоночника снялся с личного турнира. Летом фигурист провел сбор в Куршевеле под руководством Алексея Мишина.

- В этом сезоне я не выступлю на соревнованиях, спортивных тренировок в этом сезоне со своим тренером Алексеем Николаевичем Мишиным у меня тоже не будет, - цитирует "Р-Спорт" Плющенко. – Мы с тренером работали вместе в Куршевеле, но я принял решение не торопиться со стартами. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Будет желание у меня выступать, решу после прохождения медобследования, но уже в будущем. Выступление на соревнованиях в этом сезоне я считаю нецелесообразным и неправильным. Оценим ситуацию на будущий соревновательный цикл, перед Олимпийскими играми.

Сейчас я катаюсь только на показательных выступлениях, смотрю тенденции мирового фигурного катания. Слава богу, сейчас ничего меня не тревожит. Здоровье на весь миллион процентов!