Евгений Плющенко: "У Ковтуна и Коляды нет стабильности, но потенциал у них хороший"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что Максим Ковтун и Михаил Коляда способны удачно выступить на предстоящем чемпионате России. Турнир пройдет в Челябинске с 22 по 24 декабря.

– Думаю, что несколько ребят будут бороться за первое место – это и (Михаил) Коляда, и (Максим) Ковтун, и (Сергей) Воронов, – цитирует "Р-Спорт" Плющенко. – Все они претенденты на титул чемпиона России. Явного лидера на сегодняшний день нет. Воронов показывает неплохие результаты в этом сезоне, но я не вижу каких-то существенных преимуществ у кого-то одного из них. Правда, я не видел в деле (победителя финала юниорского "Гран-при" Дмитрия) Алиева. У Коляды и Ковтуна нет стабильности, могут стрельнуть, могут осечку дать, но потенциал у обоих ребят хороший, им по силам выступить достойно (на чемпионате России).

В женском одиночном катании Женя Медведева, конечно, фаворит. Она показывает высочайшие результаты и достойно катается на соревнованиях. Очень сложно будет с ней соперничать и (Анне) Погорилой, и остальным девочкам, но борьба в женском одиночном катании будет очень интересной.