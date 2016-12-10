22:35 10 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгений Плющенко: "То, что делает Медведева, это потрясающе"

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что победа Евгении Медведевой в финале "Гран-при" стала заслуженной. Сегодня россиянка стала первой в Марселе, набрав 227,66 балла с рекордом в коротокой программе (79,21). Еще одна наша соотечественница Анна Погорилая завоевала серебро с лучшим результатом в карьере - 216,47.

- Я хочу поздравить Женю Медведеву с очередной заслуженной победой, - приводит "Р-Спорт" слова Плющенко. - Здорово, что она вновь добилась победы на таком серьезном старте. Умница! То, что она делает, это потрясающе. Дай бог ей здоровья и вперед, к Олимпийским играм! Рад, что Аня Погорилая показала лучший результат в карьере.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161210/1113559611.html

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