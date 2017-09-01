Евгений Плющенко: "Телепроект в прошлом году пошел Сотниковой во вред"

Тренер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Евгений Плющенко считает, что телепроект "Ледниковый период" пошел спортсменке во вред. Он также добавил, что откажется от работы с фигуристкой, если она вновь решит принять участие в проекте.

Ранее стало известно, что 21-летняя Сотникова пропустит сезон-2017/18 из-за травмы и не поборется за путевку на Олимпийские игры-2018. Спортсменка после победы на Олимпиаде-2014 выступила только на двух официальных стартах в 2015 году (московский этап "Гран-при" и чемпионат России).

– Для прежнего тренера Сотниковой Елены Буяновой стал сюрпризом ее уход в телепроект Ильи Авербуха "Ледниковый период".

– Я думаю, у спортсмена и тренера было какое-то недопонимание, потому что тренер должен, конечно, быть в курсе всего, что происходит со спортсменом, – приводит "Р-Спорт" слова Плющенко. – Если у них был запланирован спортивный сезон, то никаких "ледниковых проектов" не должно было быть. Шоу в таких случаях должны быть сведены до минимума. И то катать на них нужно не показательные номера, а короткую и произвольную программы. Тогда это будет идти в плюс. А "Ледниковый период" ей шел во вред.

– Если Сотникова придет к вам и скажет: "Я хочу принять участие в телепроекте"?

– Тогда я полностью откажусь от тренерской деятельности со спортсменкой.