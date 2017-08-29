Евгений Плющенко: "Стыдно за коллег, накинувшихся на Сотникову"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил поддержку своей подопечной, победительнице Игр в Сочи Аделине Сотниковой. Фигуристка после победы на Олимпиаде-2014 выступила только на двух официальных стартах в 2015 году (московский этап "Гран-при" и чемпионат России). Сезон-2017/18 она также пропустит из-за травмы.
"Аделиночка, я в свои 34 прошел 15 операций, мой тренер в меня верил, когда никто в меня не верил, и всем было смешно. Но мы с Алексеем Николаевичем Мишиным завоевали 4 олимпийские медали на 4 последних Олимпиадах для России, для нашей Великой Спортивной Державы! И пусть сейчас не самый легкий период в твоей жизни, и многие коллеги, которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя, сейчас дают весьма странные комментарии. Ты - Великая спортсменка! Напомню всем! Первая в истории российского женского фигурного катания олимпийская чемпионка! Вместо того, чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа, которой и так нелегко, вы накинулись на девчонку! Аделиночка, я знаю, как это сложно, сам проходил это! Мне стыдно за моих коллег, откровенно стыдно! Товарищи тренеры, она же член сборной российской команды, а не вражеской! Вы, как никто другие, должны знать, что такое для спортсмена травма, серьезная травма!
Дорогая и любимая девочка, я и все твои фанаты верят в твое возвращение, иногда у нас есть огромное желание, но бороться со здоровьем и с сильнейшими соперниками вне человеческих возможностей. Залечивай травмы и иди дальше, Аделька, если будут силы и здоровье, а я всегда тебя поддержу как твой друг, спортсмен, тренер и просто человек!" - написал Плющенко на своей странице в Инстаграме.
Аделиночка, я в свои 34 прошёл 15 операций,мой тренер в меня верил когда никто в меня не верил и всем было смешно,но мы с Алексеем Николаевичем Мишиным завоевали 4 Олимпийские медали в 4 последних Олимпиадах для России, для нашей Великой Спортивной Державы !И пусть сейчас не самый лёгкий период в твоей жизни и многие коллеги ,которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя сейчас дают весьма странные комментарии.Ты-Великая спортсменка! Напомню всем!Первая в истории российского женского фигурного катания-Олимпийская Чемпионка!Вместо того чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа ,которой итак нелегко,Вы накинулись на девчонку !Аделиночка,я знаю как это сложно,сам проходил это!Мне стыдно за моих коллег,откровенно стыдно!Товарищи тренеры,она же член сборной Российской команды, а не вражеской!Вы как никто другие должны знать что такое для спортсмена травма ,серьёзная травма ! Дорогая и любимая девочка ,я и все твои фанаты верят в твоё возвращение,иногда у нас есть огромное желание,но бороться со здоровьем и с сильнейшими соперниками вне человеческих возможностей. Залечивай травмы и иди дальше ,Аделька, если будут силы и здоровье,а я всегда тебя поддержу,как твой :друг,спортсмен,тренер и просто человек!Обнял 💪🏻💪🏻💪🏻