Евгений Плющенко: "Сотникова не выступит в сезоне-2017/18 из-за травмы"

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова не выступит в сезоне-2017/18 из-за травмы. Об это заявил тренер спортсменки Евгений Плющенко.

– Аделина Сотникова в этом сезоне не выступит на соревнованиях из-за травмы. Мы все надеялись, что залечим эту травму, но, к сожалению, не получилось, – цитирует "Р-Спорт" Плющенко. – Травма по-прежнему беспокоит, полноценных тренировок не получается, и выходить на соревнования в такой ситуации неправильно.