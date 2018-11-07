Евгений Плющенко: "Сотникова донесет до зрителя суть Черного лебедя"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об участии олимпийской чемпионки 2014 года Аделины Сотниковой в его шоу. Напомним, что спортсменка сезон-2018/19 пропускает.

– У нас будет спектакль, где будет много главных ролей, – цитирует РИА Новости Плющенко. – Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова будет играть Белого лебедя, главная роль и у Аделины, которая огромное количество времени проведет на льду в роли Черного лебедя. Она большая спортсменка с большим опытом, поэтому я уверен в том, что она донесет до зрителя суть постановки. Когда она тренируется в полную силу, то демонстрирует потрясающие эмоции на льду.

В постановке очень много катания на льду, на сцене будут 24 балерины, очень много детей, поэтому мы делаем спектакль, который должен привести в восторг всю семью – и родителей, и взрослых. Можно будет посмотреть и фигурное катание, и театр, послушать музыку великого Чайковского в исполнении симфонического оркестра.