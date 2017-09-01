Евгений Плющенко: "Никакого пиара из травмы Сотниковой мы делать не собирались"

Тренер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Евгений Плющенко отметил, что сообщения о травме фигуристки не являются пиар-ходом. Он также добавил, что отправит 21-летнюю спортсменку лечиться в Германию.

Ранее стало известно, что Сотникова получила травму и пропустит сезон-2017/18.

– Очень многие не верят, что реальная причина пропуска сезона Аделиной – травма. Склоняются, что это очередная пиар-акция.

– Это просто исключено, никакого пиара мы не собирались делать, не делаем и не будем делать на этом. Аделина пока не хочет ничего комментировать, но я думаю, что заключение врачей по ее диагнозу мы можем продемонстрировать, – приводит "Р-Спорт" слова Плющенко. – Это можно сделать открыто. Дело в том, что Аделина пришла ко мне с готовностью полноценно тренироваться. У нее был лишний вес, и мы начали его сгонять, после чего произошла травма. Мы ездили в шоу в Японию, на одном концерте она прыгала, а все остальные дни мы провели без прыжков. На шоу в Италии она тоже выступала без прыжковых элементов.

Знаете, мне тоже многие не верили, вернусь ли я в спорт, не вернусь… Была ли операция… Злых людей очень много. Успешных вообще не любят. На днях я сказал Аделине: "Нам надо доказать, что мы в спорте. Восстановить здоровье и силы". И, может быть, в этом даже сезоне выступить на каких-то маленьких соревнованиях.

– В этом сезоне?

– После Олимпиады, но в этом сезоне все же вряд ли. Скорее в следующем. И далее подготовиться к большим стартам. Она мне ответила, что готова. И я вам скажу, что она готова головой, готова морально, и у нее есть большое желание выступать. Сейчас же первое, о чем мы думаем, – залечить травму. Я вам уже говорил, что диагноз был поставлен неверно. Вначале врачи диагностировали растяжение связки, а на деле оказался чуть ли не надрыв. И перелом в ступне маленькой косточки. Сейчас я жду МРТ и отсылаю его своим врачам в Германию. Знакомым мне людям. После чего отправлю Аделину лечиться туда же, в Германию.

– О периоде восстановления говорить рано?

– Очень рано.

Накинулись на Аделину. Мне стыдно за своих коллег!" Плющенко - о травме Сотниковой и уходе Липницкой