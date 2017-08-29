Евгений Плющенко: "Липницкая вывела российское фигурное катание на высочайший уровень"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что Юлия Липницкая сыграла важную роль в прогрессе женского фигурного катания России. Победительница Олимпиады-2014 в командном турнире накануне объявила о завершении карьеры в возрасте 19 лет.

"Самая молодая Олимпийская спортсменка чемпионка в Истории женского одиночного катания! В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 балов из 20 возможных! Великая спортсменка,которая не ушла после Олимпиады-2014, а продолжала свою спортивную карьеру, выступая на официальных стартах, боролась, преодолевая травмы и психологические барьеры! Юлечка, жизнь продолжается, ты - большая умница, труженик. Ты - маленькая легенда, которая вывела женское российское фигурное катание на высочайший уровень после длительного застоя! Горжусь тобой и всегда рядом!" - написал Плющенко на своей странице в Инстаграме.