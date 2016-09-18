Евгений Плющенко: "Каролине Костнер нужно переходить в группу Мишина"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном катании Каролина Костнер должна продолжить сотрудничество с Алексеем Мишиным на постоянной основе. 29-летняя итальянка, становившаяся чемпионкой мира в 2012 году, тренируется под руководством Мишина в Санкт-Петербурге, ранее Костнер провела сборы с российским специалистом в Тарту и Куршевеле.

– Я считаю, что Каролине стоит перейти в группу Мишина на постоянной основе, – цитирует "Р-Спорт" Плющенко. – Тренера лучше Мишина нет. Это великий специалист, который способен за очень короткий срок настроить прыжковую технику спортсмена.

Когда я приехал в Куршевель, Каролина как раз переходила на уникальную технику Алексея Николаевича. Это великая спортсменка, по катанию она мне нравится больше всех – за счет точных линий, длинных рук, длинных ног. Она высокая и очень пластичная фигуристка с хорошими вращениями и хорошей презентацией.

Что касается техники, то любую прыжковую можно восстановить, если у тебя есть силы и если тебе ничто не мешает. А я думаю, что ей ничего не мешает. Более того, у нее сейчас тренер номер один в мире. У нее все получится с Алексем Николаевичем. Они задались одной целью и потихоньку к ней придут. Будет очень интересно в этом году посмотреть на Каролину.