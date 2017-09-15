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Евгений Плющенко и Яна Рудковская обвенчались


Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская обвенчались. Об этом сообщила в своем Инстаграме Рудковская.

"Вместе и навсегда", - написала Рудковская в своем Инстаграме. 

"Сегодня состоялось важное событие в нашей жизни, мы с Янчиком повенчались! Мы вместе 10 лет, женаты 8 лет и мы очень счастливы, что сегодня сделали этот важный шаг в нашей жизни", - написал, в свою очередь, у себя в Инстаграме Плющенко.

Свадьба Плющенко и Рудковской состоялась в 2009 году.

 

Вместе и навсегда ❤️Together forever 🙏🏻

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 15 2017 в 5:02 PDT

 

 

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