Евгений Плющенко и Яна Рудковская обвенчались

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская обвенчались. Об этом сообщила в своем Инстаграме Рудковская.
"Вместе и навсегда", - написала Рудковская в своем Инстаграме.
"Сегодня состоялось важное событие в нашей жизни, мы с Янчиком повенчались! Мы вместе 10 лет, женаты 8 лет и мы очень счастливы, что сегодня сделали этот важный шаг в нашей жизни", - написал, в свою очередь, у себя в Инстаграме Плющенко.
Свадьба Плющенко и Рудковской состоялась в 2009 году.