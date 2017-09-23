Евгений Плющенко: "Ханю способен еще не раз обновить мировой рекорд в олимпийском сезоне"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал фигуриста Юдзуру Ханю великим спортсменом. Напомним, что японец обновил мировой рекорд в короткой программе по количеству набранных очков на турнире Autumn Classic International в Канаде.

– Безусловно, от Ханю можно ждать новых рекордов, в его арсенале есть четверной лутц, я его видел, есть четверной риттбергер, и я не исключаю, что в произвольной программе он сделает по два риттбергера, сальхова, тулупа, и, может быть, пойдет на лутц, – цитирует ТАСС Плющенко. – Это серьезный, великий спортсмен, олимпийскими чемпионами просто так не становится. Он это доказал, и он может еще и еще улучшать свой результат. А это очень мало кому надо.

Я уже не раз говорил, что нужно постоянно кататься, а Ханю выступает с показательными выступлениями в межсезонье, постоянно выполняет на публике сложнейшие прыжки. Это целая система, я покатался – посмотрел, у спортсменов по несколько специалистов по общефизической подготовке, у каждого свой личный врач, своя команда, правильное восстановление и питание, конечно, будет результат. Не знаю, как в нашей системе – не хочу никого обижать, но как это происходит в Японии, я хорошо знаю.

Игры-2018? Олимпийский сезон интересно начинается, и сами Игры будут интересными. Главное, чтобы ничего не помешало их проведению. Тревожно, конечно, но я надеюсь, что все будет нормально.