23:59 31 октября | Фигурное катание

Евгений Плющенко: "Если Загитова или Медведева откатают программы чисто, Туткамышева их не обыграет"

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что Алина Загитова и Евгения Медведева обладают преимуществом перед Елизаветой Туктамышевой. В этом сезоне все три фигуристки могут встретиться в декабре в финале "Гран-при" или на чемпионате России. На этой неделе Туктамышева победила на Skate Canada, Медведева на нем заняла третье место.

- Если Загитова или Медведева откатают чисто свои программы, то Туктамышева их не обыграет, - цитирует "РИА Новости" Плющенко. – Лиза может обойти Женю или Алину по технике, но по второй оценке – нет. Речь, главным образом, о скольжении и презентации.

Лиза может взять свое в технической оценке за счет чистого исполнения тройного акселя. Но если она пойдет на два тройных акселя в произвольной программе и выполнит их качественно, то точно будет первой по технике. Но для второй оценки ей нужны связки, переходы, больше артистичности. Скольжение должно быть мягче.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/figure_skating/20181031/1145127877.html

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