Евгений Плющенко: "Если у Сотниковой будут силы и желание — будем выступать на серьезных стартах"

Тренер Аделины Сотниковой Евгений Плющенко рассказал, что фигуристка будет выступать на соревнованиях, если сама этого захочет. Последний раз спортсменка выходила на старт в сезоне-2015/2016.

– Скажу вам так: она тренируется. Тренируется, начала прыгать, а дальше сама примет решение, – цитирует "Р-Спорт" Плющенко. – Она уже взрослая девочка, олимпийская чемпионка. Будут силы и желание – будем продолжать выступать на серьезных стартах.

Напомним, прошлый сезон Сотникова пропустила из-за травмы голеностопа.