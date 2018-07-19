Евгений Плющенко: "Денис Тен был потрясающим человеком, потрясающим спортсменом"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отметил, что смерть бронзового призера Олимпиады 2014 года в Сочи казахстанского фигуриста Дениса Тена стала большой утратой. По словам Плющенко, он был потрясающим человеком и спортсменом.

Напомним, Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате после того, как попытался предотвратить кражу зеркал со своей машины.

- Какой ужас! Ужас! Даже слов нет. Выражаю соболезнования родным, близким, болельщикам. Это большая утрата. Он был потрясающим человеком, потрясающим спортсменом. Это ужасная новость. Слов нет..., - приводит слова Плющенко "РИА Новости".