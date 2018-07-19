15:54 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгений Плющенко: "Денис Тен был потрясающим человеком, потрясающим спортсменом"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отметил, что смерть бронзового призера Олимпиады 2014 года в Сочи казахстанского фигуриста Дениса Тена стала большой утратой. По словам Плющенко, он был потрясающим человеком и спортсменом.

Напомним, Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате после того, как попытался предотвратить кражу зеркал со своей машины.

Какой ужас! Ужас! Даже слов нет. Выражаю соболезнования родным, близким, болельщикам. Это большая утрата. Он был потрясающим человеком, потрясающим спортсменом. Это ужасная новость. Слов нет..., - приводит слова Плющенко "РИА Новости". 

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https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180719/1139516625.html

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