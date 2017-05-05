Этери Тутберидзе: "Я от Липницкой ни в коем случае не отказывалась"

Тренер Этери Тутберидзе рассказала про свое расставание с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой. По словам наставницы, она не отказывалась от спортсменки.

– Однажды после ухода она мне написала… А уходила так: на катке в кабинете директора сообщила об этом, – цитирует "Р-Спорт" Тутберидзе. – Но я уже все поняла к тому моменту. Помните, был этап "Гран-при" во Франции, на который она приехала с Сергеем Дудаковым?

На форумах в интернете писали – видимо, я Юлю "сливаю", раз с ней не поехала на турнир. Но это было не так. То, что я должна была с ней ехать в Бордо, – это даже не обсуждалось. Более того, моя сестра, у которой есть недвижимость во Франции, собралась поехать в эти же дни с нами, чтобы в какой-то день вместе прогуляться, пообщаться. Уже купила билеты. Но мне позвонили из федерации и сказали: "Этери, Юля попросила нас, чтобы с ней поехал Сергей Викторович Дудаков".

В этот момент Юля каталась передо мной на тренировке. Конечно, если спортсменка хочет, чтобы с ней поехал второй тренер – пожалуйста. Но почему она не могла подойти ко мне и попросить об этом меня? Я бы позвонила в федерацию, передала бы просьбу Юли, и она поехала бы с Дудаковым, но это было бы сделано правильно, а не в обратную сторону.

Так что я от Юли ни в коем случае не отказывалась, но мне было понятно, что дальнейшего пути совсем не может быть. Когда меня так отодвинули от поездки на соревнования через федерацию – это был уже край. Ну а потом, как я уже сказала, меня позвали в кабинет директора, подарили цветы, поблагодарили. И ровно через десять минут на сайте федерации вышло сообщение о том, что Юля меня покинула. А еще через час в другом издании – огромная статья с интервью ее нового тренера Алексея Урманова. Получается, все об этом знали, кроме меня. И это, мне кажется, было неправильно. Все-таки мы какие-то годы вместе провели и какие-то медали заработали… Конечно, мне было обидно.