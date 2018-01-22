Этери Тутберидзе: "Раньше у Загитовой было детское отношение к работе, я ее выгнала"

Тренер российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала, что работает с иронией, поэтому ранимому ребенку с ней было бы тяжело. Она также добавила, что однажды выгнала Загитову из-за ее детского отношения к работе.

Напомним, на прошедшем в Москве чемпионате Европы 15-летняя Загитова стала первой, 18-летняя Медведева - 2-й.

– Я тренирую с иронией и даже если говорю что-то обидное, то это через шутку. Ранимому, запуганному, залюбленному дома ребенку со мной будет тяжело, а те, кто приходит на тренировку в первый раз и не замыкается, шутит – вот это мои ребята, – цитирует Vogue слова Тутберидзе. – Пресса пишет про моих фигуристок – "роботы". Ну какие они роботы? Девочки весом меньше 45 килограммов. Сейчас многие ратуют за то, чтобы поднять планку допуска во взрослые соревнования до 18 лет, но тогда начнется регресс. Когда девочки взрослеют, организм начинает готовиться к материнству, начинает замедляться, беречь себя.



У Алины Загитовой было детское отношение к работе: сегодня буду, завтра не буду. Я ее выгнала. Она у другого тренера поболталась пару месяцев, никто ее не заставлял. Тогда ее родители собрались уезжать обратно в Ижевск, и тут Алина осознала, что не может без льда", – рассказала Тутберидзе в интервью журналу Vogue.