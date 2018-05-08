Этери Тутберидзе: "Надеюсь, у Медведевой хватит совести сказать "спасибо"

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что надеется на благодарность от Евгении Медведевой, которая ушла от специалиста к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Тутберидзе добавила, что для нее ситуация с уходом спортсменов уже не нова, она морально приготовилась.
– Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать "спасибо", – рассказала в эфире Первого канала Тутберидзе. – Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила.
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Дополнительная информация
https://www.1tv.ru/news/2018-05-07/345126-figuristka_evgeniya_medvedeva_podtverdila_sluhi_chto_uhodit_ot_eteri_tutberidze
ogeneral
Стоит задуматься, почему чуть взрослеющие спортсмены бегут от Тутберидзе.
01:43
delacrua
медведева - жаба. с такими глазками лет в 25 будет лол )))
00:55
slavikq1
развела сопли на всю страну.
00:44