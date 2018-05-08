Этери Тутберидзе: "Надеюсь, у Медведевой хватит совести сказать "спасибо"

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что надеется на благодарность от Евгении Медведевой, которая ушла от специалиста к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Тутберидзе добавила, что для нее ситуация с уходом спортсменов уже не нова, она морально приготовилась.

– Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать "спасибо", – рассказала в эфире Первого канала Тутберидзе. – Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила.

Медведева объявила об уходе от Тутберидзе //

Евгения Медведева: "Уезжаю в Северную Америку"

Медведева продолжит выступать за Россию //

"Это не предательство". Еще одна версия ухода Медведевой