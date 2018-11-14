Этери Тутберидзе: "На Загитову со всех сторон оказывается огромное давление"

Этери Тутберидзе, тренер олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой рассказала, что на ее ученице непросто соответствовать многочисленным ожиданиям.

"Нести бремя олимпийской чемпионки очень тяжело психологически. С этим, наверное, сложно справиться, – приводит слова Тутберидзе журнал Международное фигурное катание. – Это вопрос не мотивации, а ожиданий. Алина понимает, чего фанаты ждут от нее, поэтому на нее со всех сторон оказывается огромное давление".

В сезоне-2018/19 16-летняя Загитова выиграла турнир Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе и этап "Гран-при" в Хельсинки. 16-17 ноября она выступит на этапе "Гран-при" в Москве.