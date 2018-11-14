Этери Тутберидзе: "Мы не стали упрощать программы Загитовой"

Тренер олимпийский чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала, что повысила сложность программ своей ученицы в новом сезоне за счет связок и переходов.

– Мы поставили Алине две новые программы, максимально повысив сложность переходов и связующих элементов, – сказала Тутберидзе в интервью журналу "Международное фигурное катание". – Все, включая Федерацию, просили нас упростить программы, но мы не стали. Они считают, что так ей будет легче выполнить все прыжки. Конечно, это изматывает. Связки сложные, а скорость высокая, но именно так мы ее развиваем.

"Алина катала одну и ту же произвольную программу ("Дон Кихот". – Прим. "СЭ") два года, и мы ничем не рисковали. Теперь мы развиваем ее в других образах, показываем ее с других сторон", – добавила наставница.