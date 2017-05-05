Этери Тутберидзе: "Медведева – продукт нашей фабрики"

Тренер Этери Тутберидзе в интервью "Р-Спорт" отметила, что успех азиатских фигуристов в мужском одиночном катании во многом обусловлен их менталитетом. По ее словам, в России приходится "работать с тем, что есть".

– Что все-таки нам делать с мужским одиночным катанием, как догонять соперников? Искать мальчика с менталитетом, похожим на азиатский, или работать с теми, кто есть?

– Здесь я уже только про себя могу сказать – ничего не остается, кроме как работать с тем материалом, что есть, и пытаться создать свой продукт. Я сказала сейчас специально два слова, которые могут очень не понравиться читателям – "материал" и "продукт". Но это так и есть. Та же Женя Медведева – это продукт нашей фабрики.

– Материал, из которого можно было бы сделать чемпионский продукт в мужском одиночном катании, вам пока не попадался?

– Ну, вот смотрите: Адьян Питкеев – очень талантливый мальчик. Нравился и судьям, и зрителям. С калмыцкими корнями. Из спортсменов нашей группы был ближе всех к тому материалу, из чего хотелось лепить продукт.

– Почему не получилось?

– Начался переходный возраст и у спортсмена начало возникать слишком много вопросов… У нас в тот момент на одном уровне катались несколько парней, но тренерский состав должен был ежедневно доказывать свою любовь именно к нему. У него возникали искренние слезы, когда ему казалось, что он не нужен. Хотя, конечно же, он был нужен, а как иначе? Но он думал по-другому, и целый тренировочный период, который он провел в таком состоянии, и привел к тому антирезультату, на котором все закончилось. Где-то были даже срывы тренировок. Парень убегал, выбрасывал коньки в урну… Конечно, он не хотел бросать кататься. Но он хотел, чтобы кто-то достал эти коньки из урны, вытер, принес обратно в раздевалку и позвонил со словами "Адьян, возвращайся".

Более того, сейчас получается так, что парни из другого поколения вдруг начинают вести себя так же. Хотят проявления нашей любви именно в такой форме. А я этого не понимаю.