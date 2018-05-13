Этери Тутберидзе: "Медведева - моральный лидер. Я вырастила морального лидера"

Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе прокомментировала уход от нее Евгении Медведевой.
Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Игр-2018 в начале мая объявила, что будет тренироваться у канадца Брайана Орсера.
- Были разговоры о том, что она никак не принимала результаты Олимпиады, - сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. - Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла.
Она моральный лидер. Это хорошо. Я вырастила девочку-морального лидера. Для нее второго места нет.
На Играх в Пхенчхане Медведева проиграла другой воспитаннице Тутберидзе - 15-летней Алине Загитовой. По словам Тутберидзе, после выступления на Олимпиаде Медведева спросила ее: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?"
"Система Тутберидзе - это рабский труд?" //
Что ждет Медведеву в Канаде? //
Правда Жени. Тот редкий случай, когда симпатизируешь спортсмену //
Тутберидзе и Медведева. Теперь порознь
Michelangelo.ru
Она могла бы уже помолчать? Наговорила уже себе на негативную репутацию на годы вперёд
20:54
ValeraK
Суперкрасотка Этери!
20:35