20:25 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Этери Тутберидзе: "Медведева - моральный лидер. Я вырастила морального лидера"

Этери ТУТБЕРИДЗЕ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Этери ТУТБЕРИДЗЕ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе прокомментировала уход от нее Евгении Медведевой.

 
Евгения МЕДВЕДЕВА.Медведева и пустота. Почему ее отъезд в Канаду – это круто

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Игр-2018 в начале мая объявила, что будет тренироваться у канадца Брайана Орсера.

- Были разговоры о том, что она никак не принимала результаты Олимпиады, - сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. - Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла. 

Она моральный лидер. Это хорошо. Я вырастила девочку-морального лидера. Для нее второго места нет.

На Играх в Пхенчхане Медведева проиграла другой воспитаннице Тутберидзе - 15-летней Алине Загитовой. По словам Тутберидзе, после выступления на Олимпиаде Медведева спросила ее: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?"

"Система Тутберидзе - это рабский труд?" //
Что ждет Медведеву в Канаде? //
Правда Жени. Тот редкий случай, когда симпатизируешь спортсмену //
Тутберидзе и Медведева. Теперь порознь
 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Michelangelo.ru

Она могла бы уже помолчать? Наговорила уже себе на негативную репутацию на годы вперёд

20:54

ValeraK

Суперкрасотка Этери!

20:35

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