Этери Тутберидзе: "Медведева - моральный лидер. Я вырастила морального лидера"

Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе прокомментировала уход от нее Евгении Медведевой.

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Игр-2018 в начале мая объявила, что будет тренироваться у канадца Брайана Орсера.

- Были разговоры о том, что она никак не принимала результаты Олимпиады, - сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. - Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла.

Она моральный лидер. Это хорошо. Я вырастила девочку-морального лидера. Для нее второго места нет.

На Играх в Пхенчхане Медведева проиграла другой воспитаннице Тутберидзе - 15-летней Алине Загитовой. По словам Тутберидзе, после выступления на Олимпиаде Медведева спросила ее: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?"

"Система Тутберидзе - это рабский труд?" //

Что ждет Медведеву в Канаде? //

Правда Жени. Тот редкий случай, когда симпатизируешь спортсмену //

Тутберидзе и Медведева. Теперь порознь

