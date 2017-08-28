Этери Тутберидзе: "Липницкая могла уйти из спорта гораздо раньше"

Бывший тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Этери Тутберидзе выразила мнение, что фигуристка могла завершить спортивную карьеру гораздо раньше. По ее словам, многие атлеты прекращают выступления гораздо раньше.
– Некоторые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая, при этом завоевав гораздо меньше медалей, – приводит "Газета.Ru" слова Тутберидзе. – Юлия стала чемпионкой Европы, серебряным призером чемпионата мира и олимпийской чемпионкой.
Некоторые спортсмены катаются десятилетиями и не зарабатывают такое количество медалей. Она могла уйти из спорта гораздо раньше и спокойно жить. Спорт – это ведь короткая полоса жизни. Все остальное – это жизнь после профессиональной карьеры.
Ранее сообщалось, что 19-летняя фигуристка завершила карьеру. Напомним, что помимо олимпийского золота в командном турнире россиянка завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала "Гран-при" 2013 года.
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https://www.gazeta.ru/sport/news/2017/08/28/n_10493102.shtml