Эшли Вагнер: "Туктамышева – сексуальная и дерзкая!"

Американская фигуристка Эшли Вагнер оценила выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе "Гран-при" в Хиросиме (Япония). 27-летняя спортсменка призналась, что россиянка захватила ее своим прокатом.

– Туктамышева первая после короткой программы, – сказала Вагнер в Твиттере. – К ее тройному акселю нет ни единого вопроса. Это самый солидный аксель из тех, что я видела во время соревнований. Елизавета – невероятно сексуальная и дерзкая! Она просто захватила меня во время своего проката.

Напомним, Туктамышева набрала за свой прокат 76.17 баллов. Россиянка исполнила тройной аксель, каскад из двух тройных тулупов и тройной лутц. Она стала единственной фигуристкой, которая выполнила прыжок ультра-си.