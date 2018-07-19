"Еще больше начинаешь ценить то, что у тебя есть! И плевать хотела на все ошибки!" Пронзительный пост Сотниковой по случаю гибели Тена

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова прокомментировала новость о гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призер Игр в Сочи умер 19 июля в возрасте 25 лет в больнице Алма-Аты после ножевого ранения в бедро.

"Я не могу разговаривать после таких новостей... у меня нет слов... я с этим человеком каталась вместе! Я знаю очень многое про него! Какой он трудоголик, как он изучал все! У него должны учится все спортсмены, кто действительно любит спорт... такой как он - единственный!



И слово БЫЛ вообще не могу произносить... Тетя Оксана, держитесь! Я не представляю ваши чувства... когда мать хоронит ребёнка... это вообще неправильно... ЦАРСТВО НЕБЕСНОГО ТЕБЕ ДЕНИС!



P.S после таких новостей еще больше начинаешь ценить то, что у тебя есть! И плевать хотела на все ошибки! Жизнь коротка для мучений! Радуйтесь ей, пока она есть! Не знаешь что будет завтра! Когда сегодня может быть последним днем в твоей жизни....", - написала Сотникова в Инстаграме.

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане