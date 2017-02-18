Эрик Рэдфорд - о допинговых расследованиях: "Печально видеть, как медали меняют хозяев"

Канадский дуэт Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд заявили, что не следят внимательно за антидопинговыми расследованиями, но поддерживают борьбу с применением запрещенных препаратов в спорте. После перепроверок допинг-проб с Олимпиад-2008 и 2012 ряд спортсменов лишился своих наград. Также существует вероятность перераспределения медалей Сочи-2014 после отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Я не слежу специально за расследованием, мы сфокусированы прежде всего на том, что делаем, - цитирует "Р-Спорт" Рэдфорда. - Но мне как "чистому" спортсмену просто важно понимать и верить, что все результаты на соревнованиях честные. Очень печально видеть, как медали меняют своих хозяев. Я имею в виду тот факт, что это другие спортсмены получают награду по прошествии времени и сам момент радости от побед и достижений для этого спортсмена совсем не тот.

- Мы очень много и тяжело работаем. Нам просто важно понимать, что все добиваются результата в честной борьбе, - добавила Дюамель.