Елизавета Туктамышева: "Я откаталась хорошо"

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева отметила, что она довольна своим выступлением в короткой программе на этапе "Гран-при" в Китае. Туктамышева продемонстрировала в пятницу на этапе в Пекине короткую программу, получив за нее 67,10 балла.

- Я откаталась хорошо. Баллов маловато, но своим прокатом я довольна. Хотелось бы (более серьезную оценку), но не знаю, что еще надо от меня. Я катаюсь для себя, и я довольна собой сегодня, - цитирует "Р-Спорт" Туктамышеву.