Елизавета Туктамышева: "Выступление в Китае стало для меня своеобразным открытием"

Бронзовый призер "Гран-при" Китая Елизавета Туктамышева отметила, что выступление на Cup of China стало для фигуристки одним из лучших в нынешнем сезоне. По словам россиянки, старая произвольная программа "Пер Гюнт" – не такая выигрышная, как "Клеопатра".

– Эти соревнования были одними из лучших у меня в сезоне, – приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России слова Туктамышевой. – Короткая программа получилась не так удачно, как я могла бы ее прокатать, но очень довольна произвольной программой. Меня даже не расстроил тот факт, что не сделала тройной лутц во второй половине, потому что мы вернулись к старой произвольной программе, катали ее после перерыва в первый раз, и у меня довольно сложный набор во второй половине. Мне было важно понять, как все получится. Тем более, что перед этим Гран-при я заболела. Мы не успели все как следует проверить, натренировать. Естественно, в такой ситуации речи не шло ни о каком тройном акселе. Я еле смогла собрать все элементы. И наша задача на этих соревнованиях была выйти и почувствовать, как я смогу выкатывать эту программу. Так что выступление в Китае стало для меня своеобразным открытием. Очень положительные эмоции испытываю после этого этапа. Может быть, будут вноситься еще изменения в короткую программу. А в произвольной осталось восстановить тройной аксель, других кардинальных изменений не последует.

– Почему решили вернуться к старой произвольной программе?

– Я очень люблю "Клеопатру" и даже не саму музыку, а образ, идею, задумку. Мне нравится Клеопатра как исторический персонаж. Я много о ней читала. Мне нравилось катать эту программу. Но в ней сложная музыка. Ее тяжело было понимать судьям и зрителям. И она не такая выигрышная, как "Пер Гюнт". Если бы я с самого начала сезона катала бы "Клеопатру" чисто, то, может быть, сложилась бы другая картина.

Но сейчас мы решили, что если за 4 прошедших старта не было чистого проката, то у многих сложилось впечатление, что программа средненькая, не такая выигрышная, и остался осадок неисполненности ее до конца. Поэтому было лучше вернуться к "Пер Гюнту". Может быть, так и должно было случиться. Я должна была занять 4-е место в Канаде, чтобы мы пришли к такому решению. Не знаю. Мне действительно было сложно прощаться с "Клеопатрой. Но о принятом решении сейчас уже не жалею. Это было абсолютно здравое решение.