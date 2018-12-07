Елизавета Туктамышева: "Выходила сегодня немножко несобранной, из-за этого случилась ошибка на тройном акселе"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая стала третьей после короткой программы в финале "Гран-при", заявила, что на этапах соревнований выступала лучше. Спортсменка допустила ошибку на выезде при исполнении тройного акселя.

- На этапах Гран-при я выступала лучше, но я должна через это пройти, чтобы больше уверенности у меня появилось, - приводит "РИА Новости" слова Туктамышевой. - Выходила сегодня немножко несобранной я, из-за этого случилась ошибка на тройном акселе. В середине программы немножко потерялась. Почему не собралась? Ну, откуда я знаю. Такой вот человек. Раз, и вышла из колеи.

Много факторов сказалось, много слов можно найти, но, чтобы мобилизовать себя... Я не смогла этого сделать. Скоро чемпионат России, и мы акцент делаем на нем, потому что это самый важный старт сезона на этот момент.

Произвольную программу в финале "Гран-при" Туктамышева представит в ночь на 9 декабря.