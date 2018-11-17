Елизавета Туктамышева: "Все, что сказал Траньков, было абсолютно адекватной точкой зрения"

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева в интервью RT отметила, что критика в адрес Максима Транькова неуместна. Однако, по ее словам, реакцию фанатов Алины Загитовой понять можно.

Напомним, что Траньков высказал мысль, что на Играх в Пхенчхане все спортсмены болели за Евгению Медведеву, при этом уточнив, что Загитова выиграла заслуженно. После этого поклонники Алины обрушились на фигуриста и его семью и с угрозами и оскорблениями.

– Не можем не спросить вас о нашумевшей истории с критикой Максима Транькова в адрес Алины Загитовой…

– Давайте я сразу внесу ясность. Специально читала это интервью. Критики не было. По моему мнению, все, что сказал Макс, было абсолютно адекватной точкой зрения. Те, кто хотел, могли найти в его словах негативную окраску. Совсем непонятен весь шум, который поднялся после. Но Траньков себя правильно ведёт в сложившейся ситуации. Отшучивается. Благодарит за проявленный интерес и вернувшуюся популярность.

– Но вам понятна реакция тех, кто встал на защиту Алины Загитовой?

– Я бы назвала это фанатской преданностью. Эти люди просто защищают любимого спортсмена.