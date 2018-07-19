Елизавета Туктамышева: "Умер один из самых лучезарных, искренних, открытых людей"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выразила соболезнования в связи со смертью Дениса Тена. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался сегодня в возрасте 25 лет от ножевого ранения, полученного в драке с грабителями.

"Большое горе сегодня в мире фигурного катания и не только там... умер замечательный человек Денис Тен. Один из самых лучезарных, искренних, открытых людей, которых я встречала в своей жизни. Пусть земля тебе будет пухом", - написала Туктамышева в Инстаграме.