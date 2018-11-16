Елизавета Туктамышева: "Тарасова и Морозов могут еще круче показать себя"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в эфире "Матч ТВ" во время "Гран-при России", проходящего в Москве, прокомментировала выступление российской спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которая захватила лидерство после короткой программы.

– Они очень хорошо справились со своей короткой программой, – сказала Туктмышева. – Я безумно рада. Видела их тренировку сегодня, что-то не получалось, но они преодолели себя, вышли на лед и показали безошибочное выступление. Тяжело выступать всем, кто был на Олимпиаде в Пхенчхане. Ребята набирают форму и ко второму этапу "Гран-при" они пришли более уверенными в себе. Надеюсь, к чемпионату мира и Европы подойдут в еще лучшей форме. Они могут еще круче и ярче показать себя.​

Тарасова и Морозов – первые после короткой программы в Москве с мировым рекордом