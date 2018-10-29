14:52 | Фигурное катание

Елизавета Туктамышева: "Спокойно отношусь к хейтарам. Я знаю себе цену"

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подчеркнула, что спокойно реагирует на критику в социальных сетях.

- У каждой популярной личности или даже у человека есть люди, которые его недолюбливают или, наоборот, очень любят. Без негатива никуда, - сказала Туктамышева в интервью Федерации фигурного катания на коньках России. - Это нужно принять и понять, спокойно к этому относиться.

Негатив будет всегда, но если на него постоянно обращать внимание, можно усомниться в себе, начать искать недостатки, о которых тебе пишут. Спокойно к этому отношусь. Я знаю себе цену. 

Медведева стала первой в произвольной программе, Туктамышева выиграла Skate Canada

 

 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=617&v=tkDFF7_3hK0

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