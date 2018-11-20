Елизавета Туктамышева: "Спиридонова уже не исправить. Спокойно отнеслась к его постам"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью "Известиям" рассказала о своей резкой переписке с волейболистом Алексеем Спиридоновым в социальных сетях. Она подчеркнула, что не придает большого значения подобному общению в соцсетях.
– Вы дерзко вели переписку в Твиттере с Алексеем Спиридоновым. Сходу придумывали остроумные ответы на посты?
– Над некоторыми ответами нужно было подумать, чтобы получилось и не обидно, и весело. Это была переписка не как с другом (улыбается).
– Жесткие шутки Спиридонова выводили из себя или сразу снисходительно воспринимали их?
– Если он такой, то его уже не исправить. И я не собиралась этого делать. Спокойно относилась к его постам. Меня не выбивает из колеи и не оказывает какого-то негативного влияния ажиотаж вокруг моей личности. Во-первых, его никогда не бывает много. Во-вторых, когда подобные взаимные подколки в соцсетях мимолетны, это вообще не вызывает чересчур много эмоций. Все люди разные с разными характерами и откликами – каждого нужно принимать таким, какой он есть.
– В ходе переписки вы выдали в адрес Спиридонова фразу: "Дерево – это ты на волейбольной площадке". Доводилось видеть, как он играет в волейбол?
– Я читала про него в интернете. Посмотрела пару матчей. Не полностью – просто мельком посмотрела моменты с его участием, чтобы иметь общее представление, с кем разговариваю.
– После просмотров укрепились во мнении насчет него?
– Видимо, да (смеется).
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https://iz.ru/813871/aleksei-fomin/chelovek-ne-mozhet-postoianno-byt-na-pike-formy