Елизавета Туктамышева: "Спиридонова уже не исправить. Спокойно отнеслась к его постам"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью "Известиям" рассказала о своей резкой переписке с волейболистом Алексеем Спиридоновым в социальных сетях. Она подчеркнула, что не придает большого значения подобному общению в соцсетях.

– Вы дерзко вели переписку в Твиттере с Алексеем Спиридоновым. Сходу придумывали остроумные ответы на посты?

– Над некоторыми ответами нужно было подумать, чтобы получилось и не обидно, и весело. Это была переписка не как с другом (улыбается).

– Жесткие шутки Спиридонова выводили из себя или сразу снисходительно воспринимали их?

– Если он такой, то его уже не исправить. И я не собиралась этого делать. Спокойно относилась к его постам. Меня не выбивает из колеи и не оказывает какого-то негативного влияния ажиотаж вокруг моей личности. Во-первых, его никогда не бывает много. Во-вторых, когда подобные взаимные подколки в соцсетях мимолетны, это вообще не вызывает чересчур много эмоций. Все люди разные с разными характерами и откликами – каждого нужно принимать таким, какой он есть.

– В ходе переписки вы выдали в адрес Спиридонова фразу: "Дерево – это ты на волейбольной площадке". Доводилось видеть, как он играет в волейбол?

– Я читала про него в интернете. Посмотрела пару матчей. Не полностью – просто мельком посмотрела моменты с его участием, чтобы иметь общее представление, с кем разговариваю.

– После просмотров укрепились во мнении насчет него?

– Видимо, да (смеется).