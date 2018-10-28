Елизавета Туктамышева: "Счастлива занять первое место, но мне нужно много работать"

Россиянка Елизавета Туктамышева, которая выиграла второй этап "Гран-при" Skate Canada, рассказала, что очень нервничала после падения во время исполнения произвольной программы. Фигуристка упала, исполняя тройной аксель.

- Я сегодня каталась не так хорошо, упала во время тройного акселя и, если честно, сильно нервничала, - приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) слова Туктамышевой. - Я счастлива занять первое место, но мне еще нужно много работать. Мой следующий турнир - в Японии, я рада, что смогу принять в нем участие. Я хочу улучшить свой тройной аксель и кататься лучше, чем сейчас.

Туктамышева стала третьей в произвольной программе, набрав 129,10 балла. По сумме двух программ она набрала 203,32 балла.