Елизавета Туктамышева: "Не нужно настраивать себя, что в олимпийском сезоне должны быть фееричные программы"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая выступает в паре с Андреем Лазукиным, отметила, что спортсмены должны относиться к олимпийскому сезону как к любому другому. По ее словам, если подбирать идеальную программу, то можно ошибиться.

- Сейчас уверена, что олимпийский сезон точно такой же, как все предыдущие, - приводит пресс-служба ФФККР слова Туктамышевой. - Не нужно рваться, выполнять двойной объем работы, чтобы загонать себя, не нужно чересчур волноваться, надо все спокойно делать.

Не нужно настраивать себя, что если ставить программы в олимпийский сезон, то это должны быть самые лучшие – просто феерия! Нравится музыка – катай. Подходи к работе абсолютно спокойно. Мне кажется, что одна из ошибок, которые допускают спортсмены, и я в том числе на примере своей карьеры, это думать, что олимпийский сезон – что-то особенное, и если ничего такого не сделать, то все, катастрофа! Наоборот, олимпийский сезон нужно пройти как можно спокойнее, делая упор на стабильное катание.