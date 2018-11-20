Елизавета Туктамышева: "Не нашла в интервью Транькова очевидных оскорблений в адрес Загитовой"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева считает, что очень сложно держаться в оптимальной форме на протяжении всего олимпийского цикла. По ее мнению, сейчас на это способны единицы.

– Надо быть выше всех, всегда находиться на пиковом уровне. Сейчас на это способны Юдзуру Ханю и Алина Загитова, которая после золотого олимпийского сезона также показывает отличное катание, – цитируют "Известия" Туктамышеву. – Но все равно человек не может постоянно быть на пике формы на протяжении четырех лет. На мой взгляд, большая редкость, если кто-то может такое исполнить.

– Вы одной из первых вступились за Транькова, когда в интернете его стали массово оскорблять за критику в отношении Алины Загитовой…

– Просто выступаю за справедливость. Читала интервью Макса – не нашла там очевидных оскорблений в отношении Алины. Не хочу это больше комментировать – просто я за то, чтобы у всех было хорошее настроение.